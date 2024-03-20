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Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

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Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 tabanca fişeği, hançer, 10 cep telefonu ile 45 bin 160 makaron ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere ait 9 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 60 tabanca fişeği, hançer, 10 cep telefonu ile 45 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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