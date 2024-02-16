Kırklareli'nde silah kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lüleburgaz ile Vize ilçelerinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, ruhsatsız 5 tabanca, tüfek, çok sayıda fişek ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.