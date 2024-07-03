Kırklareli'nde Sıkışan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kırklareli'nde bir apartman dairesinin cam ile korkuluk demirleri arasına sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvercin, doğal ortamına bırakıldı.
Kırklareli'nde cam ile korkuluk demirleri arasına sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocahıdır Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bir apartman dairesinin cam ile korkuluk demirleri arasına güvercinin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri sıkışan güvercine merdiven yardımıyla ulaşıp kurtardı.
Güvercin, doğal ortamına bırakıldı.