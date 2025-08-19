Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kırklareli'nde Şiddetli Sağanak Yağış Etkili Oldu
Güncelleme:
Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkileyerek su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve tentelere sığındı. Sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı ve yağışın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu.

Öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları iş yerlerinin tentelerine ve otobüs duraklarında sağanağın dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşlar da şemsiye yardımıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
