Haberler

Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarısı sonrası Kırklareli'nde şiddetli sağanak yaşanıyor. Yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken, iş yerleri ve binaların bodrum katları da su altında kaldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu Kırklareli'nde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini arttırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Atatürk Mahallesi'nde ise bazı iş yerleri ile binaların bodrum katlarını su bastı.

Kırklareli Belediyesi ile AFAD ekipleri su birikintileri olan bölgelerde çalışma yaptı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 12 saatte metrekareye 72 kilogram yağış düştü.

Yağış, Kofçaz ilçesinde de etkili oluyor. Yağış nedeniyle ilçede bazı derelerin debileri yükseldi. İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ekipleri dere yataklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu

Herkes ne çıkacak diye bekledi, görenlerin ağzı açık kaldı
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı

Tuzağın adı Dilara! 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Mario Balotelli'nin yeni takımını duyanlar çok şaşkın

Balotelli'nin yeni takımını duyanlar çok şaşkın