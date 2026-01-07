Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu Kırklareli'nde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini arttırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Atatürk Mahallesi'nde ise bazı iş yerleri ile binaların bodrum katlarını su bastı.

Kırklareli Belediyesi ile AFAD ekipleri su birikintileri olan bölgelerde çalışma yaptı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 12 saatte metrekareye 72 kilogram yağış düştü.

Yağış, Kofçaz ilçesinde de etkili oluyor. Yağış nedeniyle ilçede bazı derelerin debileri yükseldi. İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü ekipleri dere yataklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.