Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli'nde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu ve birçok bina su altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor.

Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle Bademlik ve İstasyon mahallelerinde bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yaklaşık 80 binanın bodrum katını su bastı. Bu bölgelere itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler motopomplar ile suları tahliye etti. Vatandaşlar da suların boşaltılmasında kovalarla ekiplere destek verdi.

Bazı araçlar da su birikintilerinde mahsur kaldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, AFAD Müdürlüğüne gelerek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın akşama dek aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli İtfaiye AFAD İtfaiye Doğal Afet Acil Durum Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? Beşiktaş'ın YENİ BAŞKANI Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Başkanlık seçimi kim kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ İNTERNET DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi İnternet Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ DİZİ ÇİFTİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülü kim aldı, kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title