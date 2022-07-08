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Kırklareli'nde "şeker toplama" geleneği yaşatılıyor

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde 'şeker toplama' geleneği yaşatılıyor

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yıllardır devam eden "şeker toplama" geleneği gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yıllardır devam eden "şeker toplama" geleneği gelecek kuşaklara aktarılıyor.

İlçeye bağlı Sütlüce köyünde, gurbette yaşayan aileler geleneği yaşatmak için bayramlarda köye geliyor.

Çocuklar, arife günü ellerinde poşetlerle köyün belirli yerlerinde sıraya geçerek bekliyor. Büyükler ise sırada ellerindeki poşetleri açan çocukların torbalarına şeker bırakıyor.

Büyük heyecan yaşadıkları gözlenen çocuklar, topladıkları şekerlerle evlerine dönüyor.

Köy muhtarı Sadri Buzdağ, AA muhabirine, yaklaşık 90 yıldır "şeker toplama" geleneğin köylerinde yaşatıldığını söyledi.

Sıraya geçen çocuklara yetişkinlerin şeker ve çeşitli hediyeler verdiklerini anlatan Buzdağ, "Çevre illerden, ilçelerden de gelenler oluyor. Bu bir adet oldu. Atalarımız Bulgaristan'dan göçtükten sonra başlamış bu gelenek. Biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. Buradaki amaç çocukları sevindirmek." diye konuştu.

"Bayramlar bu şekilde çok daha güzel oluyor"

Lüleburgaz'da yaşayan öğretmen Mustafa Karakaya ise 1928 yılında "şişte kulaç" olarak başlayan geleneğin zaman geçtikçe "şeker toplama" geleneğine dönüştüğünü kaydetti.

Geleneklerine sahip çıkmak amacıyla her bayram köylerine gelerek çocuklara şeker dağıttıklarını ifade eden Karakaya, "Gelenler çok memnun. Civar köylerden, İstanbul'dan gelenler var. Çocuklar çok seviniyor. Çocukluğunda yaşadığı en güzel şey o oluyor. Parayla aldığı şekerden çok çok daha önemli bu. Bayramlar bu şekilde çok daha güzel oluyor." diye konuştu.

8 yaşındaki Emir Erden de, şeker topladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Topladığı şekerleri arkadaşları ile paylaşacağını vurgulayan Erden, "Daha önce hiç bu kadar şeker toplamadım." dedi.

10 yaşındaki Melisa Doğramacı da, çok eğlendiğini belirterek, "Burada çok eğlendim herkes bana şeker verdi. Heyecanlıyım. Bu kadar şekeri arkadaşlarıma dağıtacağım." şeklinde konuştu.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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