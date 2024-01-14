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Kırklareli Kırkşehitler Anıtı'nda Şehitler İçin Dua Edildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için Kırklareli Kırkşehitler Anıtı'nda dua edildi. Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, programda yaptığı konuşmada şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi ve Türkiye'nin terör örgütlerine göz açtırmayacağını vurguladı. Programa AK Parti ve MHP il başkanları ve partililer katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Kırklareli Kırkşehitler Anıtı'nda dua edildi.

Ak Parti ve MHP İl Başkanlıklarınca düzenlenen programda konuşan Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi.

Güvenlik güçlerinin, PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ettiğini belirten Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütlerine göz açtırmadığını ve açtırmayacağını dile getirdi.

Vatan savunmasında canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerine görevlerinde başarı dileyen Bulut, şunları kaydetti:

"PKK, PYD gibi terör örgütlerine kol kanat geren, onlarla eylem birliği, işbirliği yapan, ülkemiz üzerinde de emelleri olan emperyalist güçlere karşı bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu ele güne, tüm Türk düşmanlarına göstermek istedik. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Hepimiz inancımız gereği onları zaten ölü olarak kabul etmiyoruz. Peygamber efendimizden sonra en yüksek makamda inşallah ruhları şad olsun. Yaralılarımıza, gazilerimize de rabbimden şifa diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Konuşmanın ardından şehitler için dua edilerek, anıta karanfil bırakıldı.

Programa AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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