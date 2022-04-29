Kırklareli'nde şehit savcı Kiraz anısına 250 fidan toprakla buluşturuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde şehit savcı Kiraz anısına 250 fidan toprakla buluşturuldu

AA - Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde şehit savcı Kiraz anısına 250 fidan toprakla buluşturuldu

Kırklareli'nde şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adının verildiği hatıra ormanına 250 fidan dikildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adının verildiği hatıra ormanına 250 fidan dikildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde program düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıl önce oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikilmesi için etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Bu tür programlar ile şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hafızalarda ki yerinin tazelendiğini ve gelecek kuşaklara aktarıldığını ifade eden Aslancı, ülke topraklarının şehitlerin üstün mücadeleleri ile korunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Aslancı ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, protokol üyeleri ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Mehmet Selim Kiraz, Kırklareli, Savcı, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title