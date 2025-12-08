Kırklareli'nde şehit askerler için fidan dikildi

Pınarhisar'da şehit askerler için fidan dikim programı düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Şehitler için dua edilmesinin ardından, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, akademik personel ve öğrenciler tarafından 20 fidan dikildi.

Kaymakam Özderin, yaptığı konuşmada şehitlerin hiçbir zaman unutulmadığını ve unutturulmayacağını söyledi.

Vatan sevgisinin önemine vurgu yapan Özderin, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım tarihinde askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Kırklarelili Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın da aralarında bulunduğu 20 asker şehit olmuştu.