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Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde alınan seçim tedbirleri değerlendirildi.

Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Ekici, il genelinde 925 sandıkta 292 bin 16 seçmenin oy kullanabileceğini kaydetti.

Ekici, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 1755 personelin seçim güvenliği kapsamında görev yapacağını bildirdi.

Kırklareli Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Milletvekili Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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