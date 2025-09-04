Haberler

Kırklareli'nde Sazan Sarmalı Dolandırıcılığında Tutuklama

Kırklareli'nde 'sazan sarmalı' dolandırıcılık yöntemiyle yakalanan E.T. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırklareli'nde "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

"Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı E.T, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
