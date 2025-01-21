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Kırklareli'nde Saranlı Deresi Kirlilik Nedeniyle Renk Değiştirdi

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Lüleburgaz'daki Saranlı Deresi'nin kahverengiye dönmesi ve kötü koku yayması üzerine yetkililer inceleme başlattı. Geçen yıl derede balık ölümleri yaşanmıştı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Saranlı Deresi'nin kirlilikten rengi değişti.

Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda kahverengi akan dereden çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Derenin bazı kısımlarında ise köpük oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler derede incelemede bulunarak sudan numune aldı. Saranlı Deresi'nde geçen yılda balık ölümleri yaşanmıştı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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