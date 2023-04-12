Kırklareli'nde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.G. idaresindeki 54 PD 949 plakalı tır TEM otoyolu Lüleburgaz gişelerine yakın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Tırda sıkışan sürücü olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.
Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel