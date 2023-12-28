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Kırklareli'nde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırklareli Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Osman Yeter Somer tarafından yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Gelecek yıl yapılması planlanan projeler ve çalışmalar da görüşüldü.

Kırklareli'nde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıda Sanayi ve Teknoloji Müdürü Osman Yeter Somer yıl içerisinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından gelecek yıl yapılması planlanan proje ve çalışmalar görüşüldü.

Brusella hastalığına karşı mücadele

Babaeski ilçesinde büyükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri brusella hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner hekimler tarafından hayvanlara brusella hastalığına karşı aşılama yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Osman Yeter Kırklareli Brusella Valilik Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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