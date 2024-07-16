Kırklareli'nde saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde saman yüklü bir kamyonda çıkan yangın, anız ve ağaçlık alana sıçradı. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 uçak ve 1 helikopterle havadan da müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Kırklareli'nde saman yüklü kamyonda başlayan, anız ve ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, saman balyası yüklü kamyonda yangın çıktı.
Yangın, önce yol kenarında anızlık alana daha sonra rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 1 helikopter de havadan destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan saman balyası yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi.