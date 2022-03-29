Kırklareli'nde salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı - Haberler

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Kırklareli'nde salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı

Kırklareli'nde Kovid-19 salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Kovid-19 salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce Erikler köyü yakınlarındaki hatıra ormanında sağlık çalışanları için 400 fidan toprakla buluşturuldu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının salgın sürecinde canla başla çalıştıklarını ancak bu sürecin devam ettiğini söyledi.

Cerit, salgınla mücadelede yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Orman İşletme Müdürü Önder Terzi ise Kovid-19 salgınında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kırklareli'nde salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı

Kırklareli'nde salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı

Kırklareli'nde salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı

Kırklareli'nde salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı

AA / Özgün Tiran - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Haberler

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