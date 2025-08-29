Kırklareli'nde Sahte Gübre Operasyonu: 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Kırklareli'nde sahte gübre operasyonuna ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı, zanlılar hakkında idari işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan zanlılar serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili 4 şüpheli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sahte gübre satışı yapılan 11 çiftçinin de mağdur olduğu öğrenildi.

Üsküp beldesinde sahte kimyasal gübre satışı yapıldığı bilgisi üzerine dün İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, gübre ambalajında Gübre Takip Sistemi barkod, bandrol, lisans ve ürün tescil numaralarının bulunmadığı tespit edilmişti.

Depoda yapılan aramada 65 ton sahte gübre ele geçirilmişti.