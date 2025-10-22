Kırklareli'nde Sahipsiz Hayvanlar İçin Meclis Toplantısı

Kırklareli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (KIRHAB) meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kentte yaşayan tüm canların yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini belirten Turan, sahipsiz hayvanları en iyi şekilde korumak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.