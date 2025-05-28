Kırklareli'nde Sağlıklı Yaşam ve Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli'nde Sağlıklı Yaşam ve Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Türk Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve kan bağışını teşvik etmek için etkinlik düzenlendi. Katılımcılara vücut kitle indeksi hesaplandı, sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmeler yapıldı ve kan bağışı kabul edildi.

Kırklareli'nde, sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve kan bağışını teşvik etmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde İstasyon Caddesi'ndeki etkinlikte, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksleri hesaplandı.

Vücut kitle indeksi sınırın üzerinde çıkan vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, sigara içen katılımcılara Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerince karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirildi ve sigarayı bırakmaları için ilgili polikliniklere yönlendirme yapıldı.

Etkinlikte, Türk Kızılay ekiplerince gönüllülerin kan bağışları da kabul edildi.

Türk Kızılay Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürü Gülhayat Koç Kızanlık, burada yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde önemli projelere imza attıklarını söyledi.

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının bu projelerden biri olduğunu belirten Kızanlık, "Sağlıklı bir birey, aynı zamanda sağlıklı bir kan bağışçısıdır. Sigarayı bırakmış, ideal kilosuna ulaşmış her vatandaşımız, hastanelerde kan bekleyen hastalar için bir umut demektir. Bu nedenle İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Türk Kızılay ile yürütülen işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kızılay'ın köklü ve güçlü bir kuruluş olduğunu vurgulayan Cerit, "Etkinliğimizde bir yandan kan bağışı kabul edilirken, diğer yandan vatandaşlarımıza boy ve kilo ölçümleri yapılıyor, sigarayı bırakmaları için davette bulunuluyor. Tüm bu çalışmalarla toplumun sağlık bilincini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç de Türk Kızılay olarak sağlık alanındaki çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes için ABD ile anlaştı
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İki yengesini silahla vurarak öldürdü! Jandarma köyde kuş uçurtmuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Yedi kişilik aile arabada ölün bulundu
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Tandırda cansız bedeni bulunan Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi

Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.