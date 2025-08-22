Kırklareli'nde 'Sağlıklı Omurga, Sağlıklı Gelecek' Eğitimi Düzenlendi

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Güçlü Aile, Güçlü Gelecek' projesi kapsamında, öğrenci velilerine yönelik omurga sağlığı eğitimi verildi. Eğitimde, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelerin bilinçlenmesi hedefleniyor.

Kırklareli'nde "Sağlıklı Omurga, Sağlıklı Gelecek" eğitimi düzenlendi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Güçlü Aile, Güçlü Gelecek" Projesi kapsamında müdürlük konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime öğrenci velileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, sağlıklı ve eğitimli nesillerin yetişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Güçlü bireylerin bilinçli ailelerde yetiştiğini ifade eden Özefsun, bu nedenle eğitim faaliyetlerine aileleri de dahil ettiklerini söyledi.

Özefsun, proje kapsamında düzenlenen eğitimlerle güçlenmeye ve güvenle geleceğe birlikte yürümeye devam ettiklerini dile getirdi.

Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Çiftçi de eğitimde omurga sağlığı, duruş bozuklukları ve egzersizin önemini anlattı.

Kaynak: AA
