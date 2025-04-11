Kırklareli'nde Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimi Başladı
Kırklareli'nde Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında başlatılan eğitimlerde sağlık okuryazarlığı artırılıyor. Eğitime katılan 18 kursiyere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve kronik hastalıklardan korunma konusunda bilgi verildi.
Kırklareli'nde Sağlık Bakanlığınca yürütülen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında, sağlık okuryazarlığını artırmak, sağlık hizmetlerinden etkin yararlanmasını sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla eğitimler başladı.
Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen eğitimin ilk dersine Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit konuşmacı olarak katıldı.
Tuncer, eğitimlere katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Eğitime 18 kursiyerin katıldığını belirten Tuncer, bu tür eğitimlerle yaşam kalitesinin artacağına inandığını söyledi.
Konuşmaların ardından katılımcılara sağlık konularında bilinç düzeylerinin artırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, kronik hastalıklardan korunma, kanser taramaları, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık sağlanması ve aile hekimliği sistemi gibi konularda bilgi verildi.