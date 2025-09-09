Kırklareli'nde Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı Düzenlendi

Kırklareli'nde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı gerçekleştirildi.

100. Yıl İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program öncesi temel sağlık eğitimi verilen 4 öğrenci, senaryo gereği nefes alamayan yetişkin ve bebek maketlere "suni teneffüs" ve "kalp masajı" canlandırması yaptı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, konuşmasında, çocukların sağlığının geleceğin de teminatı olduğunu belirtti.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini amaçladıklarını ifade eden Cerit, herkesin önemli sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

Bu projeye okullardan başlayıp çocukların yaşamına dokunan çok yönlü bir yol haritası sunduklarını dile getiren Cerit, "Projedeki amacımız çocuklarımızın doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları, düzenli fiziksel aktivite yapmaları, hijyen kurallarını öğrenmeleri ve sağlıklı yaşam bilincini küçük yaşlardan itibaren içselleştirmeleridir. Çünkü biz biliyoruz ki, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' demektir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da sağlıklı nesillerin yetişmesi için "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı"nı önemsediklerini kaydetti.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu da katıldı.