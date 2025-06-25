Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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Kırklareli'nde İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında düzenlenen toplantıda, sağlık hizmetleri kapsamındaki çeşitli bölümlerin çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca, Halk Eğitimi Merkezi tarafından çiçek yetiştiriciliği kursu açılacağı duyuruldu.

Kırklareli'nde, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde düzenlenen toplantıda, yanık ünitesi, onkoloji tanı birimi, endovizyon sistemleri, psikiyatri, anjiyo ve fizik tedavi bölümleri çalışmaları değerlendirildi.

Cerit, yürütülen çalışmalar hakkında birim sorumlularından bilgi aldı.

Çiçek yetiştiriciliği kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce çiçek yetiştiriciliği kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 1-24 temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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