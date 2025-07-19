Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen toplantıya başhekim Zeliha Türkyılmaz başkanlık etti. Toplantıda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve personelin çalışmaları değerlendirildi.

Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Zeliha Türkyılmaz başkanlığında hastane binasında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Türkyılmaz, sağlık hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırılması amacıyla gece gündüz demeden çalışan personeline teşekkür etti.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla bu toplantıların önemli olduğunu dile getiren Türkyılmaz, kendilerine destek olan herkese de teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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