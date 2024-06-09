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Kırklareli'nde 'Sağlık Evde Başlar Projesi' kapanış toplantısı yapıldı

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Kırklareli Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Yaşlı Bakım Teknikerleri Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında yapılan kapanış toplantısında, proje hakkında bilgiler verildi ve katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

Kırklareli'nde "Sağlık Evde Başlar Projesi" kapanış toplantısı yapıldı.

Kırklareli Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Yaşlı Bakım Teknikerleri Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Kayalı Kampüsü 3. Merkezi Derlik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış toplantısına, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, akademik ve idari personel katıldı.

Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şengörür, konuşmasında üniversite olarak topluma karşı sosyal sorumluluklarının olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Akademisyen ve öğrencilerin de destekleriyle topluma dokunabilmeyi ve toplumla iç içe olmaya çalıştıklarını ifade eden Şengörür, "Sağlık Evde Başlar Projesi"nin de sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu kaydetti.

Şengörür, "Sağlık Evde Başlar Projesi"nin 2024- 2025 akademik döneminde de devam ettirileceğini bildirdi.

Toplumla İlişkiler Koordinatörü öğretim görevlisi Dr. Mustafa Helvacı da proje çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Helvacı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden 71, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı'ndan ise 60 öğrencinin katılımıyla 327 aileye ulaştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından projede görev alan akademisyen ve öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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