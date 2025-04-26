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Kırklareli'nde Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'nde Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar, yağış nedeniyle otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak yağmurun geçmesini bekliyor. Polis ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için önlemler alıyor.

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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