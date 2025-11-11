Kırklareli'nde Sağanak Yağış Kutlamaları Erteleniyor
Kırklareli'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, kentin düşman işgalinden kurtuluş törenleri kapalı alana alındı. Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için çeşitli yöntemler denedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Kırklareli'de öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınırken; bazıları da naylon poşeti başına sararak korunmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri, su biriken cadde ve sokaklarda rögar kapaklarını açarak su tahliyesinde bulundu. Yağış nedeniyle Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde yapılacak kutlamalar da kapalı alana alındı. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.