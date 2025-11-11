Kırklareli'nde Sağanak Yağış Kutlamaları Erteleniyor

KIRKLARELİ'de öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle kentin düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili yapılacak törenler, kapalı alana alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Kırklareli'de öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınırken; bazıları da naylon poşeti başına sararak korunmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri, su biriken cadde ve sokaklarda rögar kapaklarını açarak su tahliyesinde bulundu. Yağış nedeniyle Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde yapılacak kutlamalar da kapalı alana alındı. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.