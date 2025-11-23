Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kırklareli'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarında beklerken, trafikte de yoğunluk yaşandı.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananların bazıları otobüs duraklarında sağanağın dinmesini beklerken, bazıları ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sağanak nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
