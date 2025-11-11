Haberler

Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su birikintileriyle doldu. Vatandaşlar iş yerlerinin tentelerine sığınırken, yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Ayrıca, kentin kurtuluş etkinlikleri kapalı alana alındı.

Öğleden saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları iş yerlerinin tentelerine ve otobüs duraklarında sağanağın dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşlar da şemsiye yardımıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu.

Yağış nedeniyle kentin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri de kapalı alana alındı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
