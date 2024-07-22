Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kırklareli'nde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar otobüs durakları ve iş yerlerinin tenteleri altında yağıştan korunmaya çalıştı. Belediye ekipleri su baskınlarına karşı önlem aldı. Yarın akşama kadar aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.
Kırklareli Belediyesi ekipleri de olası su baskınlarına karşı rögar kapaklarını açarak önlem aldı.
Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.