Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'nde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle iş merkezleri, dükkanların güneşlikleri ve otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığınan vatandaşlar oldu. Rüzgarın da etkili olduğu kentte, şiddetini artıran yağış sonucunda caddelerde su birikintileri oluştu ve trafikte aksamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri, su birikintilerinin olduğu bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesini sağladı. Hava sıcaklığının dün 41 derece ölçüldüğü kentte, bugün ise 25 dereceye düştü. Yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.