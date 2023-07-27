Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kırklareli'nde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle iş merkezleri, dükkanların güneşlikleri ve otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığınan vatandaşlar oldu. Rüzgarın da etkili olduğu kentte, şiddetini artıran yağış sonucunda caddelerde su birikintileri oluştu ve trafikte aksamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri, su birikintilerinin olduğu bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesini sağladı. Hava sıcaklığının dün 41 derece ölçüldüğü kentte, bugün ise 25 dereceye düştü. Yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar iş merkezlerinin girişi, dükkanların güneşlikleri, otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığındı.
Ara ara rüzgarın da etkili olduğu kentte, şiddetini artıran yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
İtfaiye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açıp suyun tahliyesini sağladı.
Kentte dün 41 derece ölçülen hava sıcaklığı, bugün 25 dereceye düştü.
Yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.