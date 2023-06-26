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Kırklareli'nde Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi

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Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Vatandaşlar şemsiyeleriyle, otobüs duraklarında, dükkanların tenteleri altında ve poşetlerle korunmaya çalıştı.

Sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

KIRKLARELİ Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle birçok cadde ve sokaklar göle döndü.

Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Zaman zaman etkisini arttıran yağış hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar şemsiyeleriyle, otobüs duraklarında, dükkanların tenteleri altında ve poşetlerle korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise pazar arabasıyla korunduğu gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

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