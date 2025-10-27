Kırklareli'nde Sağanak ve Rüzgar Etkili
Kırklareli'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve rüzgar, bazı caddelerde su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar, yağmurdan korunmaya çalışıyor. Hava sıcaklığı 16 derece, yağışların akşama kadar sürmesi bekleniyor.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar, zaman zaman şiddetini artırıyor.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel