Kırklareli'nde Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kırklareli'nde aniden başlayan kuvvetli sağanak zaman zaman dolu halini aldı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Aniden başlayan kuvvetli sağanak zaman zaman dolu halini aldı.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.