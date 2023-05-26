Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
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Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırıyor.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İtfaiye ekipleri, su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel