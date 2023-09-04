Kırklareli'nde Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kırklareli'nde polis ekipleri, şüphelenip durdurdukları araçtan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, İl Merkezinden Karakoç Yolu üzerinde seyir halindeyken durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrol ve denetimde araç şoförü N. K. isimli şahıstan, 1 adet siyah renkli üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı şarjör ve 2 adet dolu tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Kırklareli Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden N. K. isimli şahsa 6136 SKM suçundan işlem yapıldı. - KIRKLARELİ