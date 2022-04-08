Kırklareli'nde Roman müzisyenler yarışmada yeteneklerini sergiledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Roman müzisyenler, ritim ve ses yarışmasında yeteneklerini sergiledi.

Kırklareli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi'nde yarışma düzenlendi.

Ses dalında 10 müzisyen birinci olabilmek için şarkılar seslendirdi, ritim yarışmasına katılan 5 grup jüriyi etkilemek için ter döktü.

Etkinlikte 9 yaşındaki Sezercan Eltimir, davul performansı ile katılımcıların beğenisini kazandı.

Yarışmanın sonunda Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından dereceye girenler altınla ödüllendirildi.

Vali Bilgin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Romanların Türkiye'nin neşe kaynağı olduğunu söyledi.

Roman vatandaşlar ile gurur duyduklarını ifade eden Bilgin, "Bugün aslında Türkiye'nin en meşhur sanatçılarının arkasında sizler varsınız. İyi ki varsınız. Sizlerle ne kadar onur ve gurur duysak azdır." dedi.

Vali Bilgin, yarışmaya katılan yarışmacılara ikişer bin lira verileceğini kaydetti.