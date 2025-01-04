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Kırklareli'nde Roman Eylem Planı Toplantısı Düzenlendi

Kırklareli'nde Roman Eylem Planı Toplantısı Düzenlendi
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Kırklareli'nde düzenlenen toplantıda Roman vatandaşların kamu hizmetlerine erişimi için çeşitli konular ele alındı. Vali Uğur Turan’ın başkanlık ettiği toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Kırklareli'nde "Roman Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıda, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, yardım ve benzeri kamu hizmetlerine erişiminde etkinliğin sağlanması gibi konular görüşüldü.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından geçen yıl yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Belediye Başkan Vekili Kürşat Yamaner, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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