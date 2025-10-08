Kırklareli'nde Refüje Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Kırklareli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili refüje çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nde refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
B.C.B, idaresindeki 39 ADL 495 plakalı otomobil Şeytandere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaza yapan otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
