Kırklareli'nde PTT'nin kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı

Kırklareli'nde Ptt'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kırklareli PTT Başmüdürü Serdal Bursalı, yıl dönünü etkinlikleri kapsamında 183. müşteri Tayfur Şahin'e, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan pul serisi hediye etti.

Bursalı, müdürlükte düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, PTT'nin Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer aldığını belirtti.

PTT'nin 183. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Bursalı, PTT'nin iki asra yaklaşan tecrübesiyle yenilikçi bir hizmet sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını dile getiren Bursalı, "PTT'mizin geçmişte elde ettiği başarıları ile geleceğini şekillendirirken iletişim ve haberleşme alanlarında sunduğu hizmetleri ile vatandaşlarımıza karşı sorumluluğunun ne kadar büyük ve önemli olduğunun farkındayız. Bundan dolayı geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahin de 183. müşteri olmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.