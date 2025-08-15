Kırklareli'nde Polisle Kovalamaca: Panelvan Kaza Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde dur ihtarına uymayan panelvan sürücüsü, polisle yaşanan kovalamacanın ardından kaza yaptı. İki şüpheli olay yerinden kaçtı, polis yakalama çalışması başlattı.

Kırklareli'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan panelvan sürücüsü kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında, durumundan şüphelendiği 79 MA 4909 plakalı panelvana "dur" ihtarında bulundu.

İhtarı görmezden gelen sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Bir süre sonra araç, kent merkezine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında toprak yolda şarampole devrildi.

Kaza yapan araçtan inen 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Araç, çekiciyle bölgeden alınarak incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.