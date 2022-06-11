Kırklareli'nde polisi taşla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Kırklareli'nde polisi taşla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

AA - Özgün Tiran - Güncel
Kırklareli'nde polisi taşla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde hırsızlık zanlısının yakınlarının yaptığı taşkınlık sırasında polis memurunun taşla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli'nde hırsızlık zanlısının yakınlarının yaptığı taşkınlık sırasında polis memurunun taşla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adak Sokak'ta yaşanan olayda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sami T. ile Burak B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Selahattin T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru taburcu edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 9 Haziran'da Adak Sokak'ta hırsızlık suçundan aranan S.T'yi yakalamış, şüphelinin yakınları üst araması esnasında taşkınlık yapmıştı. Olayda başına taş isabet eden polis memuru yaralanmıştı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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