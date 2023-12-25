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Kırklareli'nde Polis Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Yakalandı

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Kırklareli'nde polisten kaçan sürücünün kullandığı hafif ticari araçta 2 yabancı uyruklu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kofçaz ilçesinden kent merkezine seyreden aracı durdurmaya çalıştı. İkaza uymayan sürücünün kullandığı araç, İstanbul yolunun 3. kilometresinde kovalamaca sonucu durduruldu. Araçtaki 2 düzensiz göçmen, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli'nde, polisten kaçan sürücünün kullandığı hafif ticari araçta 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kofçaz ilçesinden kent merkezine seyreden hafif ticari aracı durdurmaya çalıştı.

İkaza uymayan sürücünün kullandığı araç, İstanbul yolunun 3. kilometresinde kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçtaki 2 düzensiz göçmen, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sürücü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Trafik Kazaları Politika Güncel Haberler

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