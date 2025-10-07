Haberler

Kırklareli'nde Polis Kovalamacası: Araç Şarampole Devrildi, Bir Yaralı
Kırklareli'nde polisten kaçan otomobil bir araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada bir kişi yaralandı, kaçan şüpheliler için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kırklareli'nde polisten kaçmaya çalışanların bulunduğu otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra şarampole devrildi, bir kişi yaralandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında şüphelendikleri 34 NOE 156 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araçtakilerin kaçması üzerine polis ekipleriyle kovalamaca yaşandı. Polisten kaçarken Asilbeyli köyü yakınlarında 39 AN 768 plakalı otomobile çarpan otomobil, daha sonra şarampole devrildi.

Otomobil sürücüsü ile yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 3 kişi bölgeden yaya olarak kaçtı. Yaralanan bir yabancı uyruklu ise sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
