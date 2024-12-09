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Kırklareli'nde Polis Kaçakçılığa Darbe Vurdu: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Polis Kaçakçılığa Darbe Vurdu: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'nde, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir ticari araç kazaya karıştı. Araçta bulunan 3 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı istikametine giden ticari araç ile otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayan ticari araç polisten kaçarken Demircihalil köyü yakınlarında kaza yaptı.

Sürücü kaçarken, araçta bulunan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerin ihtarına uymayan 34 CFB 765 plakalı otomobil ise bir süre sonra kazanın olduğu bölgeye geldi.

Otomobili durduran ekipler insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili 2 araç çekiciyle emniyet müdürlüğüne götürüldü. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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