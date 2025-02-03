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Kırklareli'nde Polis İlanıyla Dolandırıcılık Girişimi: 1 Tutuklama

Kırklareli'nde Polis İlanıyla Dolandırıcılık Girişimi: 1 Tutuklama
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Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıtan iki zanlı, ziynet eşyalarını almak üzere gittikleri evde suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyalarını aldıkları sırada suçüstü yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde bir kişi, telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilerin ziynet eşyalarını almaya geleceği yönünde İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli A.Y. ile E.A'yı ziynet eşyalarını almak için ihbarda bulunan kişinin evine geldiği sırada suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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