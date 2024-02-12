Kırklareli'nde Polis Ekipleri Tarafından Dur İhtarına Uymayan Panelvan Bulundu
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan bir panelvan araç, terk edilmiş halde bulundu. İhbar üzerine takibe alınan araç, kent merkezine gelene kadar kaçmaya devam etti. Ekiplerin yola kapan attığı araç, lastiklerinin patlaması sonucu Doğu Mahallesi'nde terk edildi. Araç, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kırklareli'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan panelvan terk edilmiş halde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Kızılcıkdere köyü yakınlarında bir aracı takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı.
Kent merkezine gelen aracın durdurulması için ekipler yola kapan attı. Lastikleri patlayan araç Doğu Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.
Araç incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.