Kırklareli'nde polis 3 ayda 1497 olaya müdahale etti
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde 3 ayda 1009 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde 3 ayda 1009 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mart tarihlerinde 1497 olayın meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, 761'i kişilere karşı, 274'ü mal varlığına karşı, 15'i millete ve devlete, 196'sı topluma karşı, 247'i takibi gereken ve 4'ü uluslararası suçların meydana geldiği bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 80'inin tutuklandığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Güncel