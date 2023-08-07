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Kırklareli'nde Plastik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kırklareli'nde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrikada hasar oluştu, dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Kırklareli'nde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Üsküp beldesinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme, jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında fabrikada hasar oluştu.

Öte yandan dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Üsküp Güncel Haberler

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